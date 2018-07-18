بالفيديو.. طفل يمني يروي كيف هرب من مغتصبه

فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، طفل يمني يدعى رياض الزهراوي يكشف أمام رجال التحقيقات كيف هرب من محاولة تعرضه للاغتصاب، باستخدام سلاحه.

وقال رياض في الفيديو إن الجاني ألقاه فوق السرير وطرح سلاحه، وحين ذهب نحو الباب لإغلاقه وبعد أن تجرد من ملابسه، مسك رياض بالسلاح وفتح عليه النار ليصبح قتيلًا.