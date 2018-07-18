ضبط شخصان لابتزازهما شاب بنشر صور وفيديوهات حميمية له مع خطيبته

بيروت (صدى):

ضبطت الجهات الأمنية اللبنانية شخصين؛ إثر ابتزازهم لأخر بعد العثور على هاتفه الضائع الذي يحوي صورا حميمية خاصة به مع خطيبته.

وتعود أحداث الواقعة عندما فقد شاب هاتفه وبداخله بطاقة ذاكرة تحتوي على صور ومقاطع فيديو، ثم تواصل معه شخص مجهول عبر الواتس من رقم لبناني، أوهمه بأنه وسيط بينه وبين شخص في لبنان، كان قد عثر على بطاقة الذاكرة، وطلب مبلغ 10000 دولار أميركي لتسليمها أو فضحه ونشر الصور، ثم بعد مفاوضات عدّة توصّل إلى تخفيض المبلغ إلى 3000 دولار ، وحدد ميعاد التبادل.

وعلى اثر ذلك تقدم الشاب ببلاغ للمـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي يتهم شخص مجهول بابتزازه بصوره مع خطيبته مقابل مبلغ مادي.

وتمكن رجال مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية في لبنان ، من توقيف الشخص المكلّف بإجراء عملية التبادل على متن دراجة آلية بتاريخ موعد التبادل، وضبطوا بحوزته بطاقة الذاكرة موضوع الادعاء وتبين أنه لبناني

بالتحقيق معه، اعترف بأن صديقه طلب منه أن يحضر لتسليم بطاقة الذاكرة واستلام المبلغ المتّفق عليه، مقابل حصوله على جزء من المبلغ، وذلك بعد أن أعلمه بمضمون بطاقة الذاكرة، وبأنه ينتظره في بلدة كفررمان، فجرى توقيفه أيضاً.

واعترف بأنه عثر على الهاتف الخلوي وبداخله بطاقة الذاكرة في محلة بشارة الخوري في بيروت، وشاهد صور ومشاهد حميمة للمدّعي وخطيبته، ثم توصّل إلى رقم هاتف الأخيرة، وتمكن من الاستحواذ على رقم “ألماني لخدمة “واتساب” وتواصل معها ثم مع المدّعي مبتزاّ إياهما.