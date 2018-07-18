مسؤولون من الرئاسة العامة للوقوف على استعدادات هيئة المدينة خلال موسم الحج 1439هـ

نايف السالم(صدى):

أكمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة استعداداته للعمل خلال موسم حج هذا العام 1439هـ وذلك في إطار خطة الرئاسة العامة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن التي اعتمدها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وفي السياق ذاته قام كل من أمين عام وحدة الحج بالرئاسة الشيخ أحمد بلعوص ورئيس لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية الشيخ حسين التميمي ورئيس لجنة التجهيزات الشيخ عبدالرحمن العيسى بعقد اجتماع مع فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع ورؤساء اللجان العاملة حيث تمت مناقشة طبيعة سير العمل والخطة المعتمدة خلال موسم الحج لهذا العام 1439هـ وآلية تنفيذها على أرض الواقع والكوادر العاملة من أعضاء الهيئة والمترجمين.

وفي وقت سابق قام فضيلة مدير عام الفرع الشيخ سلطان المطوع بجولة ميدانية تفقدية للوقوف على التجهيزات ومدى الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى طيبة الطيبة خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بتوجيه ومتابعة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند شملت الجولة المراكز التوجيهية الميدانية ونقاط التوزيع والاطلاع على الوسائل التوعوية والإرشادية الحديثة التي جهزت لتوعية الحاج والمعتمر وتوصيل المعلومة للزائر بأبسط الطرق والتحذير من الوقوع في المخالفات الشرعية أثناء الزيارة.

تجدر الإشارة أنه تم اعتماد خطة العمل لفرع الرئاسة بمنطقة المدينة المنورة والتي ينفذها أكثر من ( 250 ) عضواً ميدانياً لى و( 55) مترجماً من حاملي الشهادات الشرعية بعدة لغات لتسهيل التواصل مع الحجاج والزوار غير الناطقين بالعربية.