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بالفيديو.. نائب أردني يثير الجدل بكلمته عن الملك عبدالله وزوجته

بالفيديو.. نائب أردني يثير الجدل بكلمته عن الملك عبدالله وزوجته
عمان(صدى):

أثار النائب الأردني ” غازي الهواملة ” ممثل محافظة الطفيلة، جنوبي الأردن، جدلًا واسعًا، اليوم الأربعاء، أثناء الكلمة التي ألقاها ضمن مناقشة النواب لبيان الحكومة الوزاري.

تحدث ” الهواملة ” خلال كلمته عن ” تداخل اختصاص جلالة الملك مع جلالة الملكة، والذي يجده البعض عبئًا على الأردن وسياسة الأردن”.

الأمر الذي إعتبره النواب بالمجلس، أنه تجاوزًا للخطوط الحمراء ومساس بصلاحيات العاهل الأردني الملك ” عبدالله ” الثاني، والملكة رانيا العبدالله.

وقال ” الهواملة ” : ” لم أجد في كل الأمم أن مملكة تدار من ملكين أو ملكتين، أو ملك وملكة “، وطالب رئيس الحكومة ” عمر الرزاز “، باستعادة ولاية الحكومة، والتحكم بالتعيينات، لأن هذا واجبه الشرعي.

وأكمل ” النائب “، إنتقاده طريقة التعينات بالديوان الملكي الأردني متسائلًا ” لماذا لا تكون هذه التعيينات عن طريق ديوان الخدمة المدنية ، وهي الجهة المختصة بالتعيينات في الوظائف الحكومية في الأردن “.
ومن جانبه رد رئيس مجلس النواب الأردني ” عاطف الطراونة “، على ” نائب الطفيلة ” قائلًا : إنه لا يجوز أن نتطاول على جلالة الملكة، وهناك ملك واحد.

وبناء عليه تم إحالة ” الهواملة ” إلى لجنة السلوك النيابية للنظر في العقوبة المناسبة التي سيوقعها المجلس عليه.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 620 ] نشر منذ 25 دقيقة

هم أدرى بشوئنهم

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