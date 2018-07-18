ضاحي خلفان: على الشباب التوجه إلى الصين للتعلم

ابوظبي(صدى):

أشاد نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، اليوم الأربعاء، بدولة الصين والمستوى الذي بلغته.

وقال ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الصين دولة يجب على شباب الامارات ان يتوجهوا اليها ليتعلموا مالم يعلموا….قبل أكثر سبع سنوات ابتعثت طلبة للدراسة هناك…وقبل اكثر من خمسة عشر سنة عقدت دورات لرجال شرطة دبي لتعلم اللغة الصينية لإيماني العميق بأهمية هذه الامة العملاقة ” .

وتابع : ” أ تمنى من شباب الامارات ان يقرأوا عن قادة الصين من عهد ماتسي تونغ الى عهد الرئيس الحالي الذي يحل ضيفا علينا ..ستجدون أن القادة الصينيون قادة خطط استراتيجية عملاقة ” .

وأضاف : ” زرت الصين قبل حوالي عشرين عاما لم ار فيها شحاذا كما ترى في الدول الأخرى…النظافة والانضباط عنوان وحسن المعاملة اسلوب حياة ، الصين بلاد العبر ..تاريخ زاخر بالحكم ” .

واستكمل : ” غيرت الصين مفهوم ( الجودة )..المنتج الصيني ليس فقط للنخب ..ولكنه لجميع بني البشر على قدر امكانياتهم المادية يجدون البضاعة المناسبة، ا لانسان الصيني لا يعرف الخمول ” .

وغرد : ” اسواق الصين اليوم افضل من اية اسواق اخرى للتسوق ” .

واختتم سلسلة تغريداته : ” والسنوات العشرين القادمة ستجعل من الصين الدولة التي تحتل المرتبة الاولى عالميا.. ” .