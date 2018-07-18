ضبط عشريني خدر صديقة شقيقته واغتصبها

بيروت(صدى):

ضبطت الجهات الأمنية في لبنان شاب عشريني؛ على خلفية اغتصابة لصديقة شقيقته أثناء إقامتها لديهم في حي ” السلم “.

وكشفت الداخلية اللبنانية عن التفاصيل موضحة أن المتهم سوري الجنسية ومن مواليد 1996، ووضع للضحية حبوب مخدرة داخل الشاي، وأقدم على اغتصابها ليلا وفر هاربا .

وبالتحقيق معه، اعترف بتعاطيه المخدرات، وانه اقدم على اغتصاب المدعية بعد ان دس لها المخدر داخل كوب من الشاي.

واحيل الموقوف الى مكتب حماية الآداب والاتجار بالبشر في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه، بناء على اشارة القضاء المختص.