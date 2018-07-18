صورة نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز مع الإمام أحمد حميد الدين بصنعاء

علي القحطاني (صدى):

أظهرت صورة قديمة، لقطة ودية رائعة تجمع الملك سعود بن عبدالعزيز وأحمد بن يحيى حميد الدين في صنعاء، أثناء زيارة الملك سعود إلى اليمن.

ويعود تاريخ الصورة النادرة إللى يوليو 1954ميلاديًا، حيث حازت على إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لما تظهره من محبة وتعاون بين البلدين.

ويذكر أن أحمد بن يحيى حميد الدين كان ثاني ملوك المملكة المتوكلية اليمنية تولى أمرها حتى انسحب الأتراك من اليمن عقب الحرب العالمية الأولى.

واتخذ حجة مقراً له حتى عينه أبوه أميراً على لواء تعز عندما بدأ الاعتماد على أبنائه الذين عرفوا بسيوف الإسلام في حكم البلاد من بعد عام 1937م

وأخمد انقلابات عديدة ضد حكمه توفي في 1962 م حيث قامت بعد وفاته ” ثورة 26 سبتمبر ” حيث استمرت من 1962-1970 م, وأعلنت الجمهورية العربية اليمنية رسميا عام 1970 م.