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والدة أشقاء فؤاد أنور في ذمة الله

والدة أشقاء فؤاد أنور في ذمة الله
ماجد محمد(صدى):

نعى نجم الأخضر السابق فؤاد أنور، اليوم الأربعاء، والدة أشقاؤه من الأب، التي انتقلت إلى ذمة الله صباح هذا اليوم .

ولفت عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” إلى أنه سوف يصلى عليها يوم غد الخميس في جامع الأمير فهد بن محمد آل سعود بطريق الحاير بعد صلاة العصر .

وتتقدم صحيفة ” صدى ” التي آلمها النبأ، إلى أبناء وذوي الفقيدة بالتعازي في مصابهم الجلل، وإنا لله وانا اليه راجعون.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

اجمل تحية لمحرر الخبر ..
لا يسمى الاخوة من الاب فقط او من الام فقط اشقاء ، إنما يكون الشقيق الأخ من الأب والأم معا .

ارجو عدم نشر التعليق الهدف تصحيح الخطأ فقط .
تحياتي .

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