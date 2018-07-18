والدة أشقاء فؤاد أنور في ذمة الله
نعى نجم الأخضر السابق فؤاد أنور، اليوم الأربعاء، والدة أشقاؤه من الأب، التي انتقلت إلى ذمة الله صباح هذا اليوم .
ولفت عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” إلى أنه سوف يصلى عليها يوم غد الخميس في جامع الأمير فهد بن محمد آل سعود بطريق الحاير بعد صلاة العصر .
وتتقدم صحيفة ” صدى ” التي آلمها النبأ، إلى أبناء وذوي الفقيدة بالتعازي في مصابهم الجلل، وإنا لله وانا اليه راجعون.
مجرد رأي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
اجمل تحية لمحرر الخبر ..
لا يسمى الاخوة من الاب فقط او من الام فقط اشقاء ، إنما يكون الشقيق الأخ من الأب والأم معا .
ارجو عدم نشر التعليق الهدف تصحيح الخطأ فقط .
تحياتي .