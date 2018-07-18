والدة أشقاء فؤاد أنور في ذمة الله

ماجد محمد(صدى):

نعى نجم الأخضر السابق فؤاد أنور، اليوم الأربعاء، والدة أشقاؤه من الأب، التي انتقلت إلى ذمة الله صباح هذا اليوم .

ولفت عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” إلى أنه سوف يصلى عليها يوم غد الخميس في جامع الأمير فهد بن محمد آل سعود بطريق الحاير بعد صلاة العصر .

وتتقدم صحيفة ” صدى ” التي آلمها النبأ، إلى أبناء وذوي الفقيدة بالتعازي في مصابهم الجلل، وإنا لله وانا اليه راجعون.