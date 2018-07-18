بالفيديو .. هل يتخلى ” زلاتكوا ” عن كرواتيا مقابل الملايين الآسيوية

ماجد محمد(صدى):

يظل تعاقد مدرب نادي الهلال السابق ” زلاتكو داليتش ” ومنتخب كرواتيا حاليًا مع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم ” HNS ” لمدة عامين آخرين، ويزعم قادة الاتحاد الكرواتي أنهم يخططون لتقديم صفقة أفضل له تقدر بمليون يورو سنويًا، وذلك بعد أن أصبحت القائمة الكرواتية الأكثر شعبية في التاريخ.

ومن جانب أخر بدأت العروض تتوالي على ” داليتش ” بإعتباره أفضل مدرب في مونديال الروسي ، والذي أصبح هدف الأندية الآسيوية وعلى وجه الخصوص ” للصين وكوريا الجنوبية “.

وقد تضمن أحد العروض صفقة تقدر بخمسة ملايين دولار في السنة، و كان ” داليتش ” في المركز الثالث والعشرين في روسيا، حيث كان يكسب حوالي نصف مليون يورو، وإذا قبل أي عروض من آسيا، سيصبح أحد أفضل 50 مدربًا في العالم.

وقال ” داليتش “، فى تصريح له بالأمس، أنا يمكن أن أهرب إلى ” برشلونة، ويمكن أن أكون قائمة البرازيل ” لأن هذا سيكون دائما عملي المفضل.