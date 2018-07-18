الأرض كروية أم مسطحة ؟.. خبير أرصاد يوضح بالأدلة
أكد خبير الأرصاد جوية حسن كراني أن العلماء أثبتوا أن الأرض كروية، مبينا أن كروية الكل مسطحة الجزء،وأن لكبر حجمها تبدو ذلك.
وتسائل خبير الأرصاد خلال تغريدة عبر ” تويتر “ ؛ هل الأرض كروية؟،مضيفا ” أجمع العلماء على أنها كروية لقوله تعالى (يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل) الٱية 5 الزمر ، فالأرض كروية الكل مسطحة الجزء والدليل على التسطيح قوله تعالى (وإلى الأرض كيف سُطحَت) الٱية 20 الغاشية، ولكبر حجمها تبدو مسطحة لذا فهي مكورة مسطحة والله أعلم ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31019 ] نشر منذ 1 ساعة
وش الجديد في الموضوع ياعم حسن
ندري أنها كرويه من زمان
لكني بسألك
ماذا يوجد أسفل أو بمعنى أصح باطن الأرض
ماذا يوجد هناك
ماأقصد الحمم والبراكين ولا النفط ولا الأحتباس الحراري
ولا حتى شقة أبليس في الدور السابع
أنا أقصد باااااااطن بوااااااطن الأرض
ماذا يوجد فيها
بغيت أحفر خفت أءذي أخواننا السودانيين وأخرب السقف عليهم لأنهم تحتنا مباشرة على ماأعتقد في الكورة الأرضية😐
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2626 ] نشر منذ 53 دقيقة
أغرب طرح على الاطلاق.والسؤال لماذا تبذل اي دولة جهدا لاخفاء حقيقة واضحة وضوح الشمس ثم انظر الى الشمس والقمر هل ترى كرة ام قرص بيتزا.ولماذا تكون الارض وحدها مسطحة دون الكواكب الاخرى.الحقيقة ان الأرض مسطحة من حيث تقف الى خط الافق وهو ما يقارب 36 ميلا بحريا وفيما عدا ذلك فهي كرة مثلها مثل بقية الكواكب