الأرض كروية أم مسطحة ؟.. خبير أرصاد يوضح بالأدلة

أميرة خالد(صدى):

أكد خبير الأرصاد جوية حسن كراني أن العلماء أثبتوا أن الأرض كروية، مبينا أن كروية الكل مسطحة الجزء،وأن لكبر حجمها تبدو ذلك.

وتسائل خبير الأرصاد خلال تغريدة عبر ” تويتر “‏ ؛ هل الأرض كروية؟،مضيفا ” أجمع العلماء على أنها كروية لقوله تعالى (يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل) الٱية 5 الزمر ، فالأرض كروية الكل مسطحة الجزء والدليل على التسطيح قوله تعالى (وإلى الأرض كيف سُطحَت) الٱية 20 الغاشية، ولكبر حجمها تبدو مسطحة لذا فهي مكورة مسطحة والله أعلم ” .