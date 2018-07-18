جيولوجي يحذر من جفاف نهر النيل

القاهرة(صدى):

حذر أستاذ الجيولوجيا الاقتصادية بمعهد الدراسات الأفريقية “عباس شراقي”، من جفاف نهر النيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أن هذا يساعد على تغير مسار الأمطار؛ مشيرًا إلى أن ذلك يؤثر على منسوب مياه نهر النيل.

وقال شراقي إن التخوف في هذا الأمر هو التأثير السلبي الذي سوف يعود على نهر النيل من هذه التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة؛ ما يؤدي إلى تبخر المياه وقلة منسوبها.

وأضاف أن العديد من المحاصيل الزراعية في مصر لا تتحمل درجات الحرارة الكبيرة، مثل القمح والأرز؛ ما جعل المتخصصين في وزارة الزراعة يعكفون على إيجاد أنواع من المحاصيل تتحمل الحرارة ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه.