بالفيديو.. بريطانية تحتفل بإزالة اسم مدرب انجلترا من محطة مترو لندن

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن مدرب انجلترا غاريث ساوثغيت، على الرغم من وصوله إلى محطة جيدة بالمونديال واقتناص المركز الرابع ، إلا أن هناك بعض الجماهير الإنجليزية تحمل مشاعر الغضب اتجاهه.

وفي هذا السياق وثق فيديو لحظة احتفال بريطانية بإزالة اسم مدرب انجلترا من على محطة لمترو الأنفاق في لندن، عقب انتهاء فترة تكريم المدرب.

وكانت شبكة المواصلات في لندن قررت إطلاق اسم المدرب بشكل مؤقت على محطة لندن في مترو الأنفاق؛ تكريمًا لمدرب إنجلترا بعد بلوغ قبل نهائي كأس العالم.

وأظهر الفيديو السيدة وهي تضحك أثناء إزالة اسم غاريث ساوثغيت من على اسم المحطة بعد انتهاء التكريم المؤقت للمدير الفني، مما أثار غضب البعض المدعمين للمدرب الإنجليزي.

وقالت صحيفة “ صن ” البريطانية نقلًا عن شبكة المواصلات : إن هذه المرأة لا تعمل في المحطة ولم يُطلب منها إزالة العلامة.