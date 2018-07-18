بالفيديو والصور.. بعد مقتله.. شاب يتمكن من جسد شقيقته ليروي تفاصيل وفاته

مانيلا(صدى):

مرت أسرة فلبينية بموقف غريب؛ بعد مرور 3 اشهر على مقتل أحد أفراد الأسرة ، الذي يبلغ 19 عامًا، وهو أحد أبناء تلك العائلة.

وزعمت والدة القتيل أن روح ابنها سكنت جسد شقيقته التي تدعى أبيجيل ماغتالاس، وتبلغ 16 عامًا.

وتحدث شقيق أبيجيل القتيل من خلالها؛ ليكشف عن تعرضه للتعذيب في الساعات التي سبقت قتله بالرصاص، على يد عصابة تتاجر بالمخدرات.

وأخبرتهم كيف أن أخيها توسل إلى مختطفيه للبقاء على حياته ، كما اعتذر لوالدته عبر شقيقته قائلًا : ” أنا آسف لأنني لم أستمع إليك. كان يجب أن أذهب إلى البيت في وقت مبكر من ذلك اليوم ” .

وتابع : ” كنت أتوسلهم لعدم قتلي. أخبرتهم أن يضعوني في السجن ” ، كما زعمت الفتاة أبيجيل أن مارفن اختُطف في منتصف ليلة 16 مارس من قبل العديد من الرجال وأُحضِر إلى بايرباس تالافيرا في نويفا إيسيجا ، حيث تعرض للتعذيب.