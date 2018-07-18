بالفيديو.. رد فعل مثير لرجل دين تجاه محامية ترفض الطلاق الثلاثي

نيودلهي(صدى):

أثارت قضية الطلاق الثلاثي حالة من الجدال بين رجل دين دين ومحامية هنديين، انتهت بتبادل الضرب والصفع بينهما بسبب اختلاف آرائهما

وأظهر مقطع فيديو لحظة احتدام الجدال بين المحامية ورجل الدين الهنديين، أثناء حوار على فضائية Zee Hindustan الإخبارية حول قضية الطلاق الثلاثي، وتوصل الأمر إلى تبادل الضرب بينهما بعدما قالت المحامية إنه ليس شكلًا من أشكال الطلاق المعترف فيه في القرآن.

وبدورها، ألقت السلطات الهندية القبض على رجل الدين الذي يدعى “مفتي إعجاز أرشد القاسمي”، واتهمته بالاعتداء على “فرح فايز”، وهي محامية بالمحكمة العليا معارِضة للطلاق الثلاثي، جاء ذلك بعد شكوى تقدم بها “البيت الإعلامي” بتهمة اعتدائه على المحامية، بحسب موقع oneindia الهندي.

يجدر الإشارة إلى أنه في الأونة الأخيرة نشبت معركة بسبب قضية الطلاق الثلاثي بين هنديات مسلمات تساندهن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية العاملة بالهند، وعدد من رجال السياسة من جانب، وبين الجماعات الإسلامية من جانب آخر، التي تقر وقوع الطلاق الثلاثي.