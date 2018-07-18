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النيابة العامة: يجب على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت شخصيته

النيابة العامة: يجب على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت شخصيته
نايف السالم(صدى):

أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أنه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وإذا كان مرتدياً لزيه العسكري فيكتفى بذلك.

وأضافت في تغريدة سابقة : يجب لرجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى كل حسب اختصاصه في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 2 ساعتين

كلام صحيح
الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 3386 ] نشر منذ 2 ساعتين

ممتاز

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