النيابة العامة: يجب على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت شخصيته
أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أنه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وإذا كان مرتدياً لزيه العسكري فيكتفى بذلك.
وأضافت في تغريدة سابقة : يجب لرجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى كل حسب اختصاصه في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته.
فهد[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلام صحيح
الله يعطيكم العافية
qlq[ عدد التعليقات: 3386 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز