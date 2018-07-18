تعليم الشرقية ينهي استقبال 386 مرشحاً للوظائف التعليمية

الدمام(صدى):

أنهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أمس، استقبال وإجراء المقابلات الشخصية للمعلمين الجدد الذي تم توجيههم لتعليم المنطقة الشرقية في معظم التخصصات وبمختلف المراحل الدراسية الى جانب مطابقة كامل المسوغات الرسمية في التعيين على مدى يومين، وذلك بمقر ثانوية الملك عبد الله شرق الدمام.

وتفقد مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان، مركز المقابلات بثانوية الملك عبدالله، مطلعاً خلال زيارته أمس على الخدمات المقدمة للمعلمين، مؤكداً في هذه الاثناء على أن التعليم ثروة الوطن الأولى، والأداة الرئيسة للتحول إلى مجتمع المعرفة، وهو الركيزة الأساسية في تقدم الأمم وسيادتها، مبيناً بأنه وبمشيئة الله سيحقق تطلعات و طموحات حكومتنا الرشيدة نحو التقدم والازدهار وتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة٢٠٣٠ ، والتي تسهم في الارتقاء بمستوى مخرجات العملية التربوية والتعليمية.

وأوضح الشلعان أن المعلم أحد عناصر تلك العملية، والعامل الأهم في بناء ثروة المجتمع وتكوين جيل واعٍ قادر على مواصلة التقدم وإنتاج المعرفة، ولإسهامه في صناعة التقدم، وصيانة الحضارة، حظي بالرعاية والعناية على كافة الأصعدة إذ هو صانع الأجيال وباني الحضارات وعماد التطوير المستمر والتنمية المستدامة، وبذلك استحق كل تقدير وتبجيل فهو صاحب رسالة مقدسة منذ أمدٍ بعيد.

من جانبه أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين بتعليم المنطقة الشرقية جمعان الزهراني أن المعلمين الجدد الذي تم توجيههم من الوزارة إلى المنطقة الشرقية بلغ ٣٨٦معلما في معظم التخصصات حيث تم تشكيل لجنة من مختلف الإدارات المعنية منذ وقت مبكر وتحديد مهام كل إدارة حيث تم تدقيق المعلومات الخاصة بالمعلمين وإجراء عملية المطابقة كما تولت إدارة الإشراف إجراء المقابلات الشخصية.

وأشار الزهراني بأنه سيتم إعداد برنامج تهيئة للمعلمين الجدد مع بداية عودة الكادر الاداري الى مدارسهم بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٦ لتزويد المعلمين بأهم المهارات الأساسية التي تعينهم على أداء العمل بمشيئة الله تعالى في عدد من المحاور منها أخلاقيات مهنة التدريس وفرص التطوير المهني والوظيفي وكذلك علاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي.

بدوره أفاد مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم الشرقية عبدالله العيسى أن لجنة الموارد البشرية قامت بمهام متعددة منها إكمال إجراءات مسوغات التعيين ومدى تطابقها والعمل على برنامج الارشفة الالكترونية بعد عملية المطابقة كما تم تفعيل برنامج اوتار وهو البرنامج الحاسوبي التكاملي مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية حيث تم ارسال نماذج طلب الفحص الطبي الكتروني لمختلف المراكز الصحية تسهيلا للمعلمين وحسب رغبة المعلم وبعد انتهاء من عملية الفحص الطبي يرسل إلكترونيا مباشرة عن طريق الشؤون الصحية.