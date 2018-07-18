جامعة أم القرى تدعو اكثر من 10 الآف طالب وطالبة لتأكيد قبولهم

حسين العلي(صدى):

دعت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى اكثر من ١٠ الآف طالباً وطالبة من المتقدمين على بوابة القبول الإلكترونية الموحدة للعام الجامعي 1439/1440هـ للتأكيد على رغباتهم عبر البوابة ذاتها خلال الفترة من 4-10 من الشهر الجاري .

وهنأ عميد القبول والتسجيل الدكتور هاشم بن أحمد الصمداني الطلبة المرشحين للقبول ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح ، لافتاً أنه هناك فرصة أخرى للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في القبول من خلال برنامجي السنة التأهيلية والتحضيرية المسائي وكذلك دبلومات كلية المجتمع ، والتي سيتم استقبال طلبات القبول عليها عبر بوابة القبول الإلكترونية الموحدة خلال الفترة من 16-20 من الشهر الجاري ، مشيراً إلى أن المفاضلة عليها تتم خلال الفترة من 23-25 من الشهر الجاري ، مفيداً إلى أنه سيتم إعلان النتائج وتسديد الرسوم خلال الفترة من 26 /11 حتى الـ 5 من شهر ذو الحجة المقبل .

وقال الدكتور هاشم الصمداني ” أن الطلبة الذين تم ترشحيهم تجاوزوا ١٠ الآف طالب وطالبة وذلك لدرجة البكالوريوس فقط لبرامج السنة التحضيرية بمساراتها الثلاثة ” الطبي والإداري والهندسي والحاسب الآلي ” ، والقبول المباشر، بمقر الجامعة الرئيس بمكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والليث والقنفذة وأضم، مشيراً إلى أنه فور تأكيد الترشيح من خلال استعراض الطلب عبر طلباتي والتأكيد عليه يتم إصدار الرقم الجامعي الياً ، لافتاً أنه حرصاً على الشفافية تم إتاحة الية الاطلاع على أدنى النسب الموزونة التي وصل اليها القبول لكل تخصص أو برنامج.