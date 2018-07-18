” صحة الطائف ” تكثف من برامجها التوعويه للمصطافين والزوار

حسين العلي(صدى):

تنفذ صحة الطائف انشطة وبرامج توعويه صحية خلال شهر يوليو الحالي ضمن حمله ” سافر بصحة ” وتستهدف المطار اماكن النقل العام المولات الحدائق العامة.

وتهدف لرفع مستوى الوعي الصحي للمسافرين ضمن خطة معتمدة من قبل وزارة الصحة.

وذكر مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية المتحدث الرسمي بصحة الطائف ” عبدالهادي الربيعي ” أن الحمله انطلقت بمطار الطائف وتم تدشينها من قبل مدير مطار الطائف وتستمر لمدة ثلاثه أيام ثم تتجه لحديقه الردف وبعد ذلك لنقاط التفتيش بمداخل الطائف.

وبين” الربيعي ” انه تم تشكيل فرق ميدانيه متخصصه من صحة الطائف ومركز المجال الطبي الراعي لهذه الحمله ويتلخص العمل بالأنشطة التوعويه من محاضرات وتزويد الزوار بالنشرات الصحية وكذلك وجود عروض على الشاشات البلازما المتواجدة بالاركان التوعويه.

وأكد ” الربيعي ” أن هذه الحمله تحضى بدعم وأشراف ومتابعه مباشر من سعادة مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المؤنس.

جديرٌ بالذكر أن صحة الطائف تحتل مراتب مدقدمه على مستوى وزارة الصحة في البرامج والأنشطه التوعويه الصحية وتم تكريمها من قبل وزير الصحة مؤخراً.