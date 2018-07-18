الموكلي يدشن عدد من مشاريع خدمات المياه والصرف الصحي في محافظة بيش بجازان

حسين العلي(صدى):

دشن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد موكلي الاربعاء بحضور مدير عام الادارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر عدد من مشاريع خدمات المياه والصرف الصحي بمحافظة بيش بمنطقة جازان ضمن استراتيجية قطاع توزيع المياه لتلبية الطلب على المياه وتعزيز الموارد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

وتتضمن المشاريع المنفذة بمحافظة بيش مشروع محطات الضخ والخطوط الناقلة إلى مركز (الحقو) و(قراه) ومركز (الفطيحة) والقرى التابعة لها بأطوال 27 كم وشبكات داخلية بطول 58 كم حيث سيخدم المشروع أكثر من 21.6 الاف عميل ويغذي 35 قرية بالمياه الصالحة للشرب المنقاة من محطة التنقية على سد وادي بيشة وذلك بمعدل ضخ يصل إلى ثلاثة الاف متر مكعب يومياً.

كما تتضمن المشاريع المنفذة انشاء خزان ارضي بسعة 50 ألف متر مكعب لمحطة بيش مع الخط الناقل بتكلفة 33 مليون ريال ومشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لقرى المحافظة بتكلفة 59 مليون ريال بالإضافة إلى تنفيذ محطة تنقية المياه على سد وادي بيش بتكلفة 73 مليون ريال وخزان ارضي بتكلفة 6 ملايين ريال مع استكمال شبكات مياه قرى المحافظة بتكلفة سبعة ملايين ريال وبذلك تصل أطوال شبكات مياه الشرب للمشاريع الخمسة المنفذة إلى 813 كم كما تبلغ عدد التوصيلات المنزلية ما مجموعه (8925) توصيلة وبعدد 22 خزان بسعة إجمالية تصل إلى 29.300 متر مكعب.

وتشتمل مشاريع خدمات الصرف الصحي المنفذة بالمحافظة على مشروعين تتضمن تنفيذ شبكات الصرف الصحي لمحافظة بيش بتكلفة تتجاوز 63 مليون ريال وكذلك تشغيل محطة مدمجة معالجة للصرف الصحي في المحافظة بتكلفة 5.6 مليون ريال فيما تصل أطوال شبكات الصرف الصحي إلى 46 كم وعدد توصيلات منزلية تبلغ 91 توصيلة كما بلغ تم تنفيذ أربعة سدود للري والشرب تتضمن سد (بيش) بسعة تتجاوز 193 مليون متر مكعب وسد (وعال) بسعة 2.1 مليون متر مكعب بالإضافة إلى سد (قرى) بسعة تتجوز مليون متر مكعب وسد (وساع) بسعة 1.5 مليون متر مكعب.

تأتي تلك المشاريع ضمن جهود قطاع توزيع المياه للارتقاء بجودة الخدمات المائية والبيئية واستدامتها ورفع كفاءة ونسبة تغطية إيصال خدمات المياه والصرف الصحي ومواكبة النمو العمراني والطلب على الخدمات في منطقة جازان بهدف الوصول إلى تغطية مستقبلية شاملة في مناطق المملكة وفق رؤيتها المستقبلية 2030م.