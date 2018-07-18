رئيس اللجنة: نسعى لتنمية جيل جديد من رجال الاعمال و غرس الطموح لديهم

حسين العلي(صدى):

عقدت لجنة ريادة الاعمال بالغرفة التجارية الصناعية بأبها اجتماعها الرابع برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة خزام معجب الحويزي و بحضور أعضاء اللجنة و تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ابرزها عرض نبذه عن المعسكر الريادي و عرض موجز عن اعمال اللجنة خلال الفترة الماضية .

و بين عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة خزام معجب الحويزي ان اللجنة تعمل على غرس الطموح لدى الشباب، وتزويدهم بأدوات التغلب على العوائق التي تواجههم و توعية بيئة الأعمال بقضايا شباب الأعمال​ .

و أضاف الحويزي اننا نسعى في إطار جهود الغرفة لتنمية الجيل الجديد من شباب الأعمال ومؤازرته وصقل خبراته لتولي القيادة المستقبلية للنشاط الاقتصادي الخاص .لتفعيل مشاركتهم في إثراء الحركة الاقتصادية، وتطوير مختلف قطاعات الأعمال ومشيرا الى ان اللجنة تسعى إلى تفعيل الاستفادة من الطاقة الوطنية الشابة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتزويد شباب الأعمال من الجنسين، بخبرات وثقافات العمل الخاص وأسس إقامة المشروعات وإدارتها وتطبيق أحدث تقنيات الإنتاج والمعلومات في إدارة أنشطتهم ، وتذليل العقبات التي تواجه استثماراتهم ، وترجمة الابتكارات وروح المبادرة للراغبين في الاستثمار من الشباب إلى مشروعات ناجحة ، وحث شباب الاعمال على الانخراط في أنشطة الغرفة وفعالياتها ، وتفعيل التعاون والتكامل وتبادل الخدمات .