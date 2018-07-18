وظائف نسائية شاغرة للعمل الميداني بالمسجد الحرام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة النسائية بالمسجد الحرام، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم للعمل الميداني ” للنساء ” داخل المسجد الحرام وساحاته، وذلك لموسم حج ١٤٣٩هـ.

وأكدت ” الإدارة ” ، على أنه يشترط توافر عدد من البنود في المتقدمات للحصول على الوظيفة، وهو ألا يقل المؤهل عن الثانوية، وأن يكون سن المتقدمة بين ٢٢ و ٤٥، لافتة إلى أن التقديم متاح ومستمر حتى يوم ١٤٣٩/١١/٨هـ .

وأشارت ” الإدارة ” ، إلى أنه للتقديم يرجى إرسال الطلب على البريد الإلكتروني الأتي هنـــــا .