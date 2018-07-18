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حساب المواطن يرد على استفسار مستفيد عن الإجراء المتبع عند إعادة تقديم الطلب

حساب المواطن يرد على استفسار مستفيد عن الإجراء المتبع عند إعادة تقديم الطلب
عادل الحربي(صدى):

أوضح حساب المواطن، اليوم الأربعاء، الإجراء المتبع في حال إعادة تقديم الطلب، قائلًا : أنه في حال تم إعادة تقديم الطلب فإنه يتم إعادة دراسة حالة الأهلية للمستفيد.

وجاء ذلك ردًا من حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على استفسار مواطن بخصوص هذا الشأن.

وأضاف : أنه سيتم إبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمه من خلال رسالة نصية ، أو زيارة حسابك قائمة دراسة الأهلية ، نسعد بخدمتك ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 603 ] نشر منذ 2 دقيقتين

الله يعطيكم العافية

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