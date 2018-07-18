حساب المواطن يرد على استفسار مستفيد عن الإجراء المتبع عند إعادة تقديم الطلب

عادل الحربي(صدى):

أوضح حساب المواطن، اليوم الأربعاء، الإجراء المتبع في حال إعادة تقديم الطلب، قائلًا : أنه في حال تم إعادة تقديم الطلب فإنه يتم إعادة دراسة حالة الأهلية للمستفيد.

وجاء ذلك ردًا من حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على استفسار مواطن بخصوص هذا الشأن.

وأضاف : أنه سيتم إبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمه من خلال رسالة نصية ، أو زيارة حسابك قائمة دراسة الأهلية ، نسعد بخدمتك ” .