حساب المواطن يرد على استفسار مستفيد عن الإجراء المتبع عند إعادة تقديم الطلب
أوضح حساب المواطن، اليوم الأربعاء، الإجراء المتبع في حال إعادة تقديم الطلب، قائلًا : أنه في حال تم إعادة تقديم الطلب فإنه يتم إعادة دراسة حالة الأهلية للمستفيد.
وجاء ذلك ردًا من حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على استفسار مواطن بخصوص هذا الشأن.
وأضاف : أنه سيتم إبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمه من خلال رسالة نصية ، أو زيارة حسابك قائمة دراسة الأهلية ، نسعد بخدمتك ” .
نهى[ عدد التعليقات: 603 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يعطيكم العافية