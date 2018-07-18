بالصور.. حل مشكلة مواطن شكوى فواتير المياه

فهد عبدالله(صدى):

تبعًا لما نشرته صدى في وقت سابق عن شكوى أحد المواطنين من ارتفاع فاتورة المياه، والذي فوجئ فيها بمطالبته لسداد مبلغ مالي كبير لشركة المياه.

أكد المواطن ” حسام بن حسن “، اليوم الأربعاء، بأن الشركة قد تجاوبت معه عقب النشر عن مشكلته، وتم تخفيض قيمة فاتورة المياه الخاصة به ووصلت إلى 1750 ريال، وذلك بعد أن تفاجئ من قبل بتراكم عدد من الفواتير بمبالغ مالية وصلت إلى 4000 ريال.

ومن جانبه قدم المواطن ” حسام بن حسن “، الشكر والعرفان لـ ” صدى ” بعد أن غمرته مشاعر الفرح ، نتيجة لأن ” الصحيفة ” كانت سببًا في حل مشكلته.

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