بالصور.. حل مشكلة مواطن شكوى فواتير المياه
تبعًا لما نشرته صدى في وقت سابق عن شكوى أحد المواطنين من ارتفاع فاتورة المياه، والذي فوجئ فيها بمطالبته لسداد مبلغ مالي كبير لشركة المياه.
أكد المواطن ” حسام بن حسن “، اليوم الأربعاء، بأن الشركة قد تجاوبت معه عقب النشر عن مشكلته، وتم تخفيض قيمة فاتورة المياه الخاصة به ووصلت إلى 1750 ريال، وذلك بعد أن تفاجئ من قبل بتراكم عدد من الفواتير بمبالغ مالية وصلت إلى 4000 ريال.
ومن جانبه قدم المواطن ” حسام بن حسن “، الشكر والعرفان لـ ” صدى ” بعد أن غمرته مشاعر الفرح ، نتيجة لأن ” الصحيفة ” كانت سببًا في حل مشكلته.
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فهد[ عدد التعليقات: 1507 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يعطيكم العافية ويعينكم على حل الازمات ولو بذكرها
فيصل[ عدد التعليقات: 1035 ] نشر منذ 28 دقيقة
الحمد لله ان الازمة انحلت ورجع الامر متل ما كان
نوير[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 27 دقيقة
ياليت بتنحل ازمات الكهرباء ايضا
تركي[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 24 دقيقة
الحمد لله إنهم تعاملوا مع الازمة وحلوها
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 24 دقيقة
مايجوا غير بدق الخشوم
مليكة[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 21 دقيقة
هههه معك حق أخي غليص
[email protected][ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 20 دقيقة
وين قبيلتك يا حسام علي حسن جنبي. جاي تصيح في الصحف. احداثي بيتك طال في الصورة يمكن امرك اجلس عندك او ما تستقبل الضيوف اجل مبلغ 1754 مبلغ كبير جدا هاه
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1035 ] نشر منذ 18 دقيقة
اذا حد عنده مشكلة بالمياه
يروح ويشكي وان شاء الله تتحل