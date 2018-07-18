أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على محافظ الرس محمد العساف ” رحمه الله “

القصيم(صدى):

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بعد صلاة العصر اليوم في جامع الشايع بمحافظة الرس صلاة الميت على محافظ الرس محمد بن عبدالله العساف – رحمه الله – .

وعقب الصلاة شارك سمو أمير منطقة القصيم ، في مراسم تشييع ودفن جثمان محافظ الرس محمد العساف – رحمه الله – في مقبرة المحافظة ، وقدم واجب العزاء لذوي الفقيد ، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، معبراً عن صادق تعازيه لهم ، مؤكداً أن العزاء للجميع، وأن ما قدمه الفقيد – رحمه الله – من خدمات وجهود وهو على رأس العمل مؤدياً لمهامه على أكمل وجه خدمةً لدينه ووطنه وتلبيةً لاحتياجات ومطالب أهالي المحافظة ، هو محل تقدير واعتزاز الجميع ، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يبدله خيراً من دنياه، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

وعبر ذوو وأهالي الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على تقديم العزاء في فقيدهم ، سائلين الله أن يكتب له الأجر والمثوبة في مواساته لهم في مصابهم.

وقد أدّى الصلاة مع سمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان ، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بالإمارة عمر الربيعان ، ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر الطالب ، ووكيل محافظة الرس بدر العساف ، ومستشار سمو أمير المنطقة إبراهيم الماجد ، ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز ، وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين بالمنطقة ، وأقارب وذوو محافظ الرس – رحمه الله – ، وجمع من المصلين.