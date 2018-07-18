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استحواذ محتمل من أرامكو على حصة في ” سابك “

استحواذ محتمل من أرامكو على حصة في ” سابك “
عادل الحربي(صدى):

دعت شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة ” أرامكو السعودية ” ، بنوكًا لتقديم عروض لدور استشاري في استحواذ محتمل على حصة استراتيجية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية ” سابك ” .

وقال مصدران مطلعان لـ ” رويترز ” ، إن العملية في مراحلها الأولى، لافتين إلى إن أرامكو قد تقرر أو لا تقرر المضي قدمًا في الصفقة.

يٌذكر أن ” سابك ” هي رابه أكير شركة للبتروكيماويات في العالم ومملوكة بنسبة 70% لصندوق الاستثمارات العامة، أكبر صندوق سيادي للثروة في المملكة، ومن المنتظر أن تصدر أرامكو السعودية طرحًا عامًا أوليًا.


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[ عدد التعليقات: 1035 ] نشر منذ 48 دقيقة

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