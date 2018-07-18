استهداف موكب نائب الرئيس اليمني بعبوة ناسفة

فهمي محمد(صدى):

تعرض نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر لمحاولة اغتيال، اليوم الأربعاء، في محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري أن نائب الرئيس اليمني تعرض لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة، أثناء مرور موكبه في مأرب، بحسب صحيفة المشهد اليمني .

وأضاف المصدر أن الأحمر نجا من محاولة الاغتيال، فيما قتل زوج ابنته العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر الملحق العسكري لليمن لدى مملكة البحرين وعدد من مرافقيه.

ونعت رئاسة هيئة الأركان العامة في بيان رسمي نقلته وكالة الانباء اليمنية سبأ العميد الركن محمد محمد صالح.