هيئة الترفيه تواصل تقديم العديد من العروض والمهرجانات في مناطق المملكة
تواصل الهيئة العامة للترفيه, فعالياتها وأنشطتها خلال موسم الصيف الحالي, بإقامة العديد من العروض والمهرجانات في مختلف مدن ومحافظات المملكة, بدءاً من العاصمة الرياض الذي يمكن فيه للعائلات حضور مسرحية ” بساط الخير ” ، التي تستمر فعالياتها حتى السبت المقبل والمقامة على مسرح مدارس الملك سلمان بمدارس الرياض.
بدورها تستمر فعالية ” محيفرة المائية ” بتقديم العديد من الألعاب والعروض الترفيهية المقامة لأول مرة في المملكة و لجميع الفئات العمرية ، وذلك في ملعب إعداد القادة يومياً حتى 31 يوليو.
وفي منطقة القصيم, تقام فعالية ” سعودي انطلق ” غداً ، على أن تستمر حتى الـ 23 من يوليو في مركز الملك عبدالله الحضاري في البكرية بالقصيم، وتتواصل فعالية ” مهرجان بريدة بارك ” حتى 18 أغسطس المقبل.
وإلى محافظة جدة , حيث يواصل السيرك البرازيلي عروضه المميزة في جنغل لاند , منذ بداية الشهر الجاري إنطلقت وحتى الـ 11 من أغسطس المقبل .
وفي المدينة المنورة، جذب ” مهرجان الجبل الأبيض ” الزوار والمصطافين و الرغبة الحقيقية في اكتشاف معالم الجبل الأبيض الذي يسمى أيضاً بـ ” الرأس الأبيض ” ، و تقام الفعالية في محافظة خيبر حتى 23 يوليو.
وفي أبها , حيث مهرجان أبها للتسوق المقام للعائلات في مركز أبها للمعارض، وتتواجد خلال المهرجان أكثر من 500 شركة ومؤسسة مشاركة , حيث يحتوي المهرجان على فعاليات وعروض منوعة بين عروض الدبابات النارية والسيارة الطائرة، إضافة إلى عالم الفراشات وحديقة الحيوان وأنشطة المسرح الداخلي , المعرض تستمر فعالياته حتى 6 أغسطس المقبل، وفي خميس مشيط تختتم فعالية ” داون تاون 2 ” أنشطتها نهاية الأسبوع الجاري في مركز الأمير سلطان الحضاري.
وإلى الدمام , حيث سيحظى سكان ومصطافي المدينة بعرض ” بيت الكوميديا ” الكوميدي .
اترك تعليقاً