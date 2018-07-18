هيئة الترفيه تواصل تقديم العديد من العروض والمهرجانات في مناطق المملكة

الرياض(صدى):

تواصل الهيئة العامة للترفيه, فعالياتها وأنشطتها خلال موسم الصيف الحالي, بإقامة العديد من العروض والمهرجانات في مختلف مدن ومحافظات المملكة, بدءاً من العاصمة الرياض الذي يمكن فيه للعائلات حضور مسرحية ” بساط الخير ” ، التي تستمر فعالياتها حتى السبت المقبل والمقامة على مسرح مدارس الملك سلمان بمدارس الرياض.

بدورها تستمر فعالية ” محيفرة المائية ” بتقديم العديد من الألعاب والعروض الترفيهية المقامة لأول مرة في المملكة و لجميع الفئات العمرية ، وذلك في ملعب إعداد القادة يومياً حتى 31 يوليو.

وفي منطقة القصيم, تقام فعالية ” سعودي انطلق ” غداً ، على أن تستمر حتى الـ 23 من يوليو في مركز الملك عبدالله الحضاري في البكرية بالقصيم، وتتواصل فعالية ” مهرجان بريدة بارك ” حتى 18 أغسطس المقبل.

وإلى محافظة جدة , حيث يواصل السيرك البرازيلي عروضه المميزة في جنغل لاند , منذ بداية الشهر الجاري إنطلقت وحتى الـ 11 من أغسطس المقبل .

وفي المدينة المنورة، جذب ” مهرجان الجبل الأبيض ” الزوار والمصطافين و الرغبة الحقيقية في اكتشاف معالم الجبل الأبيض الذي يسمى أيضاً بـ ” الرأس الأبيض ” ، و تقام الفعالية في محافظة خيبر حتى 23 يوليو.

وفي أبها , حيث مهرجان أبها للتسوق المقام للعائلات في مركز أبها للمعارض، وتتواجد خلال المهرجان أكثر من 500 شركة ومؤسسة مشاركة , حيث يحتوي المهرجان على فعاليات وعروض منوعة بين عروض الدبابات النارية والسيارة الطائرة، إضافة إلى عالم الفراشات وحديقة الحيوان وأنشطة المسرح الداخلي , المعرض تستمر فعالياته حتى 6 أغسطس المقبل، وفي خميس مشيط تختتم فعالية ” داون تاون 2 ” أنشطتها نهاية الأسبوع الجاري في مركز الأمير سلطان الحضاري.

وإلى الدمام , حيث سيحظى سكان ومصطافي المدينة بعرض ” بيت الكوميديا ” الكوميدي .