أب يرضع طفله مشروبا كحوليا..والشرطة تقبض عليه

كولمبو(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، ألقت الشرطة السريلانكية، اليوم الأربعاء، القبض على أبا للاشتباه بإرضاعه ابنه الذي لم يتجاوز عمره عامًا، مشروبًا كحوليًا.

وأوضح متحدث باسم الشرطة، أنه بعد بث مقطع فيديو على التلفزيون المحلي ، الشرطة اعتقلت والد الطفل الذي أرضع الطفل شيئا ما في زجاجة خمر.

واحتوى مقطع الفيديو على تواجد الأب و 3 من أصدقائه في مقطع مصور انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يرضع ابنه على ما يبدو خمر من زجاجة في قرية ميغاليوا بمنطقة أنوراغابورا في وسط البلاد.

وأظهر المقطع المصور المشتبه به يرضع طفله مرتين من زجاجة الخمر، في الوقت الذي تسنى فيه سماع صوت واحد على الأقل في الخلفية يقول إنه يجب عدم إعطاء طفل كحوليات.

وتابع : ” تمت إحالة الطفل إلى مسؤول طبي لتحديد ما إذاكان هذا المشروب كحوليا بالفعل “.