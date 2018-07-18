فلسطيني يطلق النيران على ابن شقيقه

القدس (صدى):

أطلق شخص فلسطيني الجنسية أعيرة نارية على ابن شقيقه، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن تطورت مشاجرة عائلية لحادثة شروع في قتل، وذلك بمخيم البص للاجئين الفلسطينين، بمدينة صور اللبنانية.

هذا وصوب المواطن ” ر.ج “، مسدسه الحربي باتجاه إبن شقيقه، بعد نشوب مشادة كلامية بينهم، مما أدى إلى إصابة الأخير في صدره، وعلى الفور، تمّ نقله إلى المستشفى ” اللبناني الإيطالي ” للمعالجة، فيما أوضحت الرؤية الطبية للمصاب بأن حالته الصحية حرجة.

وكشفت المعلومات، أن ” الجاني “، منتمي إلى حركة فتح، وأحد عناصر كتيبة الطوارئ داخل الخيم، إختفى عن الأنظار عقب وقوع الحادث.