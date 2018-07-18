أمير دولة الكويت يستقبل وزير الخارجية

واس(صدى):

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان اليوم، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

وفي بداية الاستقبال، نقل معالي وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لسمو أمير دولة الكويت مع الأمنيات للشعب الكويتي الشقيق دوام التقدم والازدهار، فيما حمل سمو أمير دولة الكويت معالي وزير الخارجية نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد.

وجرى خلال الاستقبال التأكيد على الروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين، كما تم بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورافق معالي وزير الخارجية صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.