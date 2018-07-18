زوجة تنتقم من عشيقة زوجها باستخدام ” الفلفل الحار “
قررت زوجة في جنوب هولندا وتدعى حليمة الانتقام من عشيقة زوجها بعدما كشفت خيانته لها مع صديقتها لأكثر من 5 سنوات، حيث وجدت رسائل على هاتفه بينهما.
ودعت الزوجة صديقتها لتقضي يومًا معها في المنزل، حيث استغلت عدم وجود زوجها وقامت بحلق شعرها ووضع صلصة حارة في مكان حساس في جسدها وضربها لتنتقم منها أشد الانتقام.
وحكم عليها بالسجن لمدة 160 يومًا بعد إدانتها بالاعتداء، حيث ستمارس 120 ساعة من الخدمة المجتمعة كما ستدفع للضحية 7000 يورو 6،240 دولار كتعويض.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31014 ] نشر منذ 53 دقيقة
َ *|[ معاشرة الزوجة السيئة وعواقبه ]|*
*● قال الشافعي – رحمه الله – :*
*سمعت بعض أصحابنا ممن أثق به قال :*
*《 تزوجت لأصون ديني ، فذهب ديني ودين أمي ودين جيراني 》.*
*📓📙 |[ مناقب الشافعي للبيهقي : (2 :192) ]|*
رااايق[ عدد التعليقات: 4939 ] نشر منذ 42 دقيقة
ههههههههههههههههه
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أنتقام النساء من النساء **!!! ( أهم شي تكون الشطة تباسكو ) هع هع هع ههههه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1793 ] نشر منذ 16 دقيقة
عرفت الملعونة وين تشب المحنة فا اعطتها القاز