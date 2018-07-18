زوجة تنتقم من عشيقة زوجها باستخدام ” الفلفل الحار “

أمستردام(صدى):

قررت زوجة في جنوب هولندا وتدعى حليمة الانتقام من عشيقة زوجها بعدما كشفت خيانته لها مع صديقتها لأكثر من 5 سنوات، حيث وجدت رسائل على هاتفه بينهما.

ودعت الزوجة صديقتها لتقضي يومًا معها في المنزل، حيث استغلت عدم وجود زوجها وقامت بحلق شعرها ووضع صلصة حارة في مكان حساس في جسدها وضربها لتنتقم منها أشد الانتقام.

وحكم عليها بالسجن لمدة 160 يومًا بعد إدانتها بالاعتداء، حيث ستمارس 120 ساعة من الخدمة المجتمعة كما ستدفع للضحية 7000 يورو 6،240 دولار كتعويض.