من نابولي..وضع صور رونالدو على مناديل دورات المياه

ماجد محمد(صدى):

لم ينطلق الموسم الكروي بعد، واشتعل الصراع بين الأندية الإيطالية؛ خاصة عقب انتقال نجم الريال كريستيانو رونالدو إلى يوفينتوس.

وبدأت جماهير نابولي في الحرب ضد اليوفي والنجم البرتغالي منذ انتقاله؛ حيث جاءت ردود فعلهم صادمة على انتقال الدون للريال.

ومن بين المواقف التي تعمد من خلالها جماهير نابولي الإساءة للدون، هي وضع صورته على مناديل دورات المياه؛ حيث انتشرت صور من أحد الأسواق في نابولي ترصد صورة النجم البرتغالي على أوراق المناديل.

وكان الدون انتقل لليوفي في صفقة مفاجئة مقابل 100 مليون يورو.