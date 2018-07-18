غرقت قبل 113 عاما..العثور على سفينة تحمل ذهبا بـ 130 مليار دولار

سول(صدى):

نجح فريق بحث دولي، قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية، في العثور على حطام سفينة روسية غرقت منذ 113 عامًا، اليوم الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام محلية في كوريا الجنوبية إن التقديرات تشير إلى أن السفينة غرقت خلال الحرب بين روسيا واليابان قبل 113 عامًا، وكانت تحمل على متنها ذهبًا تقدر قيمته بـ 130.5 مليار دولار.

وتم العثور على السفينة الحربية ” دميتري دونشكوي “، التابعة للبحرية الروسية، قبالة سواحل جزيرة أولونغدو الكورية الجنوبية، ويُعتقد أن الذهب كان على متن السفينة بهدف دفع رواتب الجنود، وأجور الموانئ، والمصاريف الأخرى إبان الحرب.