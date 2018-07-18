محافظ الأفلاج يفتتح مركز الرعاية الصحية الأولية في قرية المودنية

سعيد العجل(صدى):

افتتح محافظ الأفلاج المكلف حمد بن مشنان آل مبارك ظهر اليوم الأربعاء 18يوليو 2018 مركز الرعاية الصحية الأولية في قرية المودنية

وكان في استقبال المحافظ عند وصوله للمركز معرف قبيلة آل مطرة جربوع بن مسعود العرجاني ومدير مستشفى الأفلاج العام إبراهيم بن سحمان ال شريد ومساعده سحمان بن عبيد آل عمار والمدير الإداري والمالي بالمستشفى عبدالعزير العتيق وعضو المجلس البلدي بالافلاج مسعود بن حمد العرجاني والمشرف الإقليمي الدكتور سليم رسلان ومدير مركز صحي المودنية مسفر بن شلعان العرجاني وعدد من منسوبي المستشفى والدوائر الحكومية بالمحافظة وبعد الاستقبال قام سعادته بقص الشريط إيذانا بالافتتاح ثم أخذ جولة على أقسام المركز الصحي مستمعا إلى شرح مفصل من مدير المستشفى عن مهام كل قسم ونوه من خلاله إلى أن افتتاح هذا المركز يأتي من ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والشؤون الصحية بمنطقة الرياض، وذلك لخدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم.

وأبدى المحافظ سروره بافتتاح المركز وتوفير الخدمات التي تساعد على خدمة المواطنين،مشيراً إلى أن هذا المشروع ماهو إلا انعكاس لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم للقطاع الصحي بالمملكة ،كما قدم شكره لوزارة الصحة ولمدير المستشفى ومعرف القرية على التنظيم والاستقبال أثناء افتتاح المركز الذي سيقدم خدماته لنحو ألف نسمة ، واعداً الأهالي بالرفع للجهات المختصة لتوفير احتياجات القرية وتقديم الخدمات الاساسية التي لازالت بحاجة لها كالمدارس والخدمات البلدية .

وقدم مدير مستشفى الافلاج العام شكره لاهالي المودنية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة مؤكدا ومثمنا جهودهم المبذولة في تاثيث المركز الصحي .

وفي الختام قدم معرف قبيلة ال مطرة جربوع بن مسعود العرجاني شكره وتقديره لمحافظ الافلاج المكلف ومدير مستشفى الافلاج العام على تشريف حفل الافتتاح ومشاركة الاهالي بهذه المناسبة ثم قام بتقديم دروع تذكارية لمحافظ الافلاج المكلف ولمدير مستشفى الافلاج العام .