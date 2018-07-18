” التجارة ” تعلن إغلاق فرعها بمخرج 16 بدءًا من الغد

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، عن إغلاقها فرع شارع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ” مخرج 16 ” بمدينة الرياض اعتبارًا من نهاية دوام يوم غدًا الخميس، وأعلنت ترحيبها باستقبال عملائها في حينه في مركزي خدمات العملاء شمال الرياض ” مخرج 6 ” و جنوب الرياض ” مخرج 25 ” .

وأوضحت ” الوزارة ” ، أن مراكز خدمة العملاء تطبق مفهوم الموظف الشامل ضمن بيئة عمل محفزة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت على العملاء.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص منطقة للخدمة الذاتية، وتعد مراكز خدمات العملاء نتاجًا لإحدى مبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، والمرتكز على تطوير تجربة العميل من خلال دعم قنوات التواصل مع العملاء ومجتمع الأعمال.

وبيّنت ” الوزارة ” ، أن مراكز خدمات العملاء توفر كافة خدمات تقدمها الوزارة لعملائها مثل ” خدمات السجل التجاري، الأسماء التجارية، العلامات التجارية، خدمات الشركات، الوكالات التجارية، تصاريح المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وتشمل الخدمات المقدمة توثيق العقود، شهادة المنشأ، المهن الاستشارية، والدعم الفني وغيرها من الخدمات.