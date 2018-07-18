زوجة تلجأ إلى طليقة زوجها المشلولة للتخلص منه

القاهرة(صدى):

قررَّت زوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة بمحافظة الجيزة المصرية، لإقامة دعوى بالخلع ضد زوجها، الذي لم تطيق ممارسته طوال عام ونصف من الزواج.

وتقول الزوجة البالغة من العمر 39 عامًا، إن زوجها ” 42 عامًا ” كان يحبسها طوال مدة الزواج ” عام ونصف ” في المنزل، مؤكدة أنها تحملت هذه المعاملة طوال تلك الفترة على أمل أن يتغير ويعاملها كإنسانة.

وأضافت الزوجة، أنها قررت في أحد الأيام الهروب إلى منزل عائلتها، وبالفعل بعد خروجه في أحد الأيام استعانت بالجيران في كسر باب الشقة، والهروب إلى أسرتها، في حالة نفسية سيئة.

وأشارت إلى أنها علمت بعد ذلك أن زوجها كان متزوجًا من فتاة وكان يحبسها أيضًا، وأن هذه الفتاة لم تتحمل الأمر وألقت نفسها من الشرفة وأصيبت بشلل نتيجة كسر في العمود الفقري.

وتابعت أنها زارتها وأخذت منها اسم المحامي الذي خلعها منه، حتى يساعدها في تقليل الوقت والإجراءات، و قدمت في الدعوى المستندات والتقرير الطبي للزوجة الأولى.