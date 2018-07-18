بالصور.. بعد ” الهوت شورت ” .. منة فضالي تفاجئ جمهورها بلون شعرها الجديد

أماني الغامدي(صدى):

فاجأت الفنانة المصرية منة فضالي، جمهورها بلون شعرها الجديد، وذلك من خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها على تطبيق مشاركة الصور الشهير ” انستغرام ” ، والتي ظهرت فيها بصحبة المطرب ساموزين.

وأظهرت الصور التي نشرتها ” فضالي ” ، لون شعرها الذهبي الجديد، مع تغيير بسيط في مظهرها، معلقة على الصور قائلة: ” من الجميل أن ترى الجميل ساموزين.. صديقي المفضل ” .

جاء ذلك بعد أن ظهرت منة فضالي بعدد من الصور، وهي ترتدي ” الهوت شورت ” ، مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل.

كما جمعت عدد من الصور الأخرى، منة فضالي بالمطرب رامي صبري، وكذلك الفنانة المصرية وفاء عامر.

جدير بالذكر، أن منة فضالي قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي، بالجزء الأخير من مسلسل ” سلسال الدم ” ، الذي عرض على فضائية ” إم بي سي ” مصر، ببطولة الفنانة عبلة كامل، والفنان رياض الخولي.