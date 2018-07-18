بالفيديو.. استعراض تفاصيل سيارة ” 488 بيستا بيللوتي فيراري “

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يعتبر مهرجان جودوود للسرعة مقر لتقديم العديد من السيارات المميزة وبعضها من بين الأندر في العالم وقد نجح مستخدم اليوتيوب الشهير في مجال السيارات الفائقة Shmee في تصوير واحدة من بين تلك السيارات وهي فيراري 488 بيستا بيللوتي. وهذه النسخة الخاصة من فيراري تعرض بصورة حصرية لعملاء الشركة المشتركين في البرنامج السباقي للشركة .

وتعتبر السيارة النسخة الأكثر قوة من 488 GTB ليس فقط في الشكل ولكن في ارقام الأداء كذلك. وتأتي السيارة باللون الأحمر روسو كورسا وهو لون يبدو رائع على السيارة كما تتوفر بلون أسود نيرو دايتونا وفضي أرجنتو نوربورجرينج . وتأتي السيارة لتكريم فوز فيراري ببطولة العالم للتحمل FIA في 2017 والسيارة رقم 51 التي حقققت الفوز في فئة Pro كما زودت السيارة بالكثير من ألياف الكربون على الجسم الخارجي .

وفي الداخل تأتي السيارة بتصميم قريب من 488 GTB مع فرش من ألياف الكربون وجلد ألكانتارا في كل مكان كما تأتي بمساند ظهر وفرش أرضية حصرية ومبدلات على عجلة القيادة ورقم 51 على عجلة القيادة.