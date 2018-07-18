بالصور.. أم تقتل رضيعها بمخدر مخلوط مع حليب ثدييها

واشنطن(صدى):

في واقعة غريبة، قتلت أم من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، طفلها الرضيع الذي يبلغ 11 أسبوعًا فقط من العمر، بعدما أرضعته من ثدييها حيث كانت هناك مواد مخدرة في حليبها.

وتفصيلًا، تقول الشرطة في الولايةإن الرضيع توفي نتيحة وجود مزيج من مادتي، ميثادون، وأمفيتامين، بالإضافة إلى التسمم بميتامفيتامين.

من جانبها، أشارت الأم التي تدعى سامانثا جونز وتبلغ 30 عامًا من العمر، إلى أنها كانت متعبة للغاية وأرضعت الطفل من ثدييها بدلًا من إحضار الحليب، مضيفة أنها عادت للنوم مرة أخرى، وعندما استيقظت وجدت الرضيع شاحب اللون، وينزف من أنفه.

وتابعت أنها اتصلت بالإسعاف، قبل أن تصل الشرطة إلى مكان الحادث وترافق الطفل إلى المستشفى لكنه توفي بعد ذلك.

وأطلقت الشرطة سراح الأم، بكفالة قدرها ثلاثة ملايين دولار، وتم إصدار تعليمات لها بالابتعاد عن أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا.