إعادة إغلاق مصنع ” الخليج العذبة ” .. وضبط 3200 عبوة مخالفة به

نايف السالم(صدى):

أعادت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إغلاق مصنع الخليج العذبة؛ لأنه عاد إلى مزاولة نشاطه دون موافقتها، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والشئون الاجتماعية.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن المصنع لم يلتزم بالإجراءات التصحيحية قبل السماح له بمعاودة الإنتاج، موضحة أنها ضبطت وصادرت 3200 عبوة مخالفة بالمصنع تجنبًا لوصولها إلى المستهلكيم.

و كانت الهيئة قد أصدرت تحذيراً من مياه المصنع المعبأة بأحجام (4 جالون و5 لتر) لاحتوائها على نسبة برمومات مخالفة للحدود المسموح بها.

وبيَّنت أن المصنع أنتج دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وخالف المواصفات القياسية الخليجية رقم (2014/1025 مياه الشرب المعبأة) فيما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات، وإعادة فتحه والاستمرار بالإنتاج بالرغم من إقفاله من الهيئة.

وناشدت المستهلكين بتجنب استهلاك تلك المنتجات والتخّلص مما لديهم منها، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال المصنع والمسؤولين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم، وإحالة جميع العمالة المخالفة للإدارة العامة لترحيل الوافدين.