القنصلية المصرية تكشف عن موعد وصول الحاجة سعدية إلى مصر
أوضحت القنصلية العامة المصرية بجدة في بيان لها، أنها أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية الحاجة سعدية عبد السلام، مشيرة إلى أنه سيتم إعادتها إلى مصر مساء اليوم الأربعاء.
وكانت الحاجة سعدية قد وقعت ضحية لأحد الأشخاص الذي احتال عليها، وقام بتسفيرها لأداء العمرة؛ متكفلاً بكافة مصاريف الرحلة؛ إلا أنه قبل سفرها للمملكة سلمها الشخص حقيبة وطلب منها تسليمها فور وصولها؛ لتلقي الجهات الأمنية القبض عليها وبحيازتها كمية كبيرة من المواد المخدرة في هذه الحقيبة.
يُذكر أن السلطات بالمملكة قد قررت الإفراج عن الحاجة سعدية، في الـ30 من أبريل الماضي بعدما ثبتت براءتها.
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ماجد[ عدد التعليقات: 1970 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرجعها بالف خير وسلامه يارب
ماجد[ عدد التعليقات: 1970 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل ف المجرمين الذي اوقعوا بيها سيعذبهم الله عذاب اليم
عمار[ عدد التعليقات: 859 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيها العافيه ويطول بعمرها ياااااارب مسكينه هذه السيده حقا
عمار يا مصر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 31 دقيقة
كل الشكر للسعودية وشعبها والقضاء العادل على إنهاء القضية ببرائتها ونشالله تكون آخر حادثة نسمع عنها