القنصلية المصرية تكشف عن موعد وصول الحاجة سعدية إلى مصر

جدة(صدى):

أوضحت القنصلية العامة المصرية بجدة في بيان لها، أنها أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية الحاجة سعدية عبد السلام، مشيرة إلى أنه سيتم إعادتها إلى مصر مساء اليوم الأربعاء.

وكانت الحاجة سعدية قد وقعت ضحية لأحد الأشخاص الذي احتال عليها، وقام بتسفيرها لأداء العمرة؛ متكفلاً بكافة مصاريف الرحلة؛ إلا أنه قبل سفرها للمملكة سلمها الشخص حقيبة وطلب منها تسليمها فور وصولها؛ لتلقي الجهات الأمنية القبض عليها وبحيازتها كمية كبيرة من المواد المخدرة في هذه الحقيبة.

يُذكر أن السلطات بالمملكة قد قررت الإفراج عن الحاجة سعدية، في الـ30 من أبريل الماضي بعدما ثبتت براءتها.

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