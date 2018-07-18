السجن 5 سنوات و1200 جلدة لمن اعتدوا على رجال الأمن بالمدينة

نايف السالم(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالمدينة المنورة، اليوم الأربعاء، حكمها على الأشخاص الذين اعتدو بالضرب على رجال الأمن اثناء تأديتهم لعملهم نهاية شهر رمضان.

وقضت المحكمة على مرتكبي الواقعة بالسجن 5 سنوات والجلد بـ 1200 جلدة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية عليهم.

وكان المتحدث الرسمي للأمن العام، قد أوضح في وقت سابق، أنه في يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٩ / ١٤٣٩، وأثناء قيام رجلَيْ مرور بأداء مهامهما في إدارة حركة المرور بنقطة فرز مروري بتقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومحاولة تعديل سير إحدى المركبات فوجئا بترجُّل ركابها، وانهيالهم عليهما بالضرب؛ ما أدى لتعرُّض رجلَي المرور لإصابات متفرقة، ونقلهما إلى المستشفى.

وأشار إلى أنه تم إلقاء تلقبض على المتورطين فيها بالقوة الجبرية عندما حاولوا مقاومة قبضهم أثناء محاولتهم التوجه إلى محافظة جدة، وإيقافهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة.