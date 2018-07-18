مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 10.29 نقطة ليقفل عند مستوى 8452.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 107 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 93 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأهلية, وسلامة, وميدغيلف للتأمين, والخليج للتدريب, ومتلايف إيه أي جي العربي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نماء للكيمياويات, والدريس, وأمانة للتأمين, وإكسترا, والتصنيع فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 6.29% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكيان السعودية، ودار الأركان, وسابك, والأهلية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, وكيان السعودية، وعناية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 28.01 نقطة ليقفل عند مستوى 2843.96 نقطة, وبتداولات تجاوزت قيمتها 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 71 ألف سهم تقاسمتها 153 صفقة.