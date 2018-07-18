بالفيديو.. رانج روفر سبورت SVR تدور حول جودوود على عجلتين فقط

لندن(صدى):

في عام 2011 ، نجح تيري جرانت في مهرجان جودوود للسرعة في الحصول على الرقم القياسي لأسرع دول حول جودوود بسيارة على عجلتين بزمن قدره دقيقتان و55 ثانية وعاد الرجل في 2015 مع نيسان جوك نيسمو RS لتحسين الرقم والوصول الي زمن دقيقتان و10 ثواني وفي الأسبوع الأخير عاد من جديد لمهرجان جودوود مع رانج روفر سبورت SVR مثل تلك التي استخدمها العام الماضي.

وبعد الفشل في المحاولة الأولى, عاد جرانت في السيارة ليكمل دورة ناجحة على عجلتين بالسيارة وقطع المسافة في زمن قدره دقيقتان و24.5 ثانية وهو بالتالي لم يحطم رقمه السابق بسيارة نيسان جوك نيسمو RS ومع ذلك يظل الفيديو المثير للسيارة وأدائها على عجلتين مميز ويمكن مشاهدته مراراً وتكراراً ويعتبر في الحقيقة هذا الرقم أسرع رقم رسمي في جينيس ريكورد لسيارة تقطع مسافة ميل على عجلتين.