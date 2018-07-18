” تكامل السياحي ” يعلن عن توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ” تكامل ” ، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في قطاعات السياحة والفندقة بفروع الشركات المتعاقدة مع المركز ” فندق ميدان النزهة- فندق إيلاف جدة- شركة محجوب ” ، في مكة المكرمة وجدة.

وأوضح المركز أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

– موظف استقبال في فندق ” عدد 3 وظائف ” .

– محاسب عام.

– مدقق ليلي.

– صراف.

– متلقي طلبات.

– موظف استقبال.

– موظف حجوزات.

– موظف خدمة نزلاء.

وأشار المركز إلى أنَّ التقديم مُتاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 سبتمبر 2018م، مناشدة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف معرفة التفاصيل وشروط الوظائف المعلنة والتقديم عبر الرابط التالي: هنا