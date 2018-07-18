بالفيديو.. طرق تصنيع سيارات ماكلارين

لندن(صدى):

قامت شركة ماكلارين ببيع 3340 سيارة في عام 2017 ، وثلثي الموديلات المباعة ارتبطت بصورة كبيرة بعائلة السيارات الرياضية التي حصلت مؤخراً على موديل جديد يمثل اعلى الاصدارات وهو 600LT ، وقد تم تصنيع كل السيارات بصورة يدوية في المصنع وتم شحنها لملاكها عبر 86 موزع في 31 سوق في العالم.

ويتم تصنيع 20 سيارة ماكلارين في اليوم الواحد والفيديو التالي من داخل مركز انتاج ماكلارين MPC يوضح لنا كيف يتم تصنيع هذه السيارات الفائقة منذ اللحظة الأولى لتجهيز جسم السيارة للدهان حتى اضافة لمسات ألياف الكربون والمحرك قبل وضع اللمسات النهائية الأخيرة على السيارة ، وقبل نقل السيارات للشحن تقوم ماكلارين يتغطية السيارات بشكل كامل بغطاء لحماية السيارات خلال عملية النقل.

والشركة لديها جدول مزدحم بالفعل حيث أن لديها خطط لانتاج 18 موديل جديد واصدار حيث سيتم اطلاقهم بين 2018 ومنتصف العقد المقبل ، وبحلول عام 2025 ستتميز كل موديلات السيارة بكونها سيارات كهربائية بما في ذلك بديل مباشر لموديل F1 الرائد ، وبفضل استثمارات تبلغ 1.58 مليار دولار فسوف يتم زيادة مستوييات الانتاج بواقع 75% الي 6000 سيارة في العام بحلول عام 2025 مع وصول موزعي الشركة في العالم الي 100 موزع.