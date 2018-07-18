بالوثائق.. تمويل قطري بالملايين لمبادرة إسرائيلية بإقامة دولة فلسطينية بسيناء

طلال الضوي(صدى):

فضح الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي، بنجامين أنتوني، النظام القطري بعد اعترافه بأنه تلقى تمويلًا من قطر وذلك عبر رجل الأعمال الأمريكي السوري الأصل جوزيف اللحام، الذي منحته الدوحة ما يزيد عن مليون و430 ألف دولار؛ بهدف التقرب من المنظمات اليهودية في أمريكا.

وبالنظر إلى السيرة الذاتية لهذا الضابط في جيش الاحتلال، نجدها مليئة بخبث الصهاينة الذين، فكان قد تحدث هو والضابط السابق في الجيش الإسرائيلي، أمير أفيفي، بمجلس العموم البريطاني، عن مبادرة لهما بعنوان: ” حل الدولة الجديد: حل الصراع البديل للوضع القائم ” .

وقال ” أنتوني ” إن ” حل الدولة الجديد يرتكز أولاً وقبل كل شيء في قطاع غزة، مع التوسع الإقليمي في جزء من شبه جزيرة سيناء المصرية ” .

وأوضح ” انتوني ” في مقال له نشر في 2017، أنه يمكن أن تكون هذه الدولة أكبر من أي شيء يمكن استيعابه في المنطقة الدقيقة من يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وبالتالي توفر الجدوى الجغرافية.

يذكر أن أنتوني يرأس منظمة ” Our Soldiers Speak ” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، وتنشط المنظمة في جلب ضباط من جيش وشرطة الاحتلال، للدفاع عن القمع الإسرائيلي للفلسطينيين في محاضرات بالجامعات الأمريكية.

وحصل هذا الضابط الإسرائيلي على دعم من قطر بمبلغ 100 ألف دولار تحت عنوان ” تبرع قطري ” وذلك عبر رجل الأعمال المذكور أعلاه.

و شارك ” أنتوني ” في الحرب على لبنان عام 2006، وعلى قطاع غزة عامي 2012 و2014.