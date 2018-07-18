بالفيديو.. اصطدام مركبة بالرصيف إثر خلاف بين سائقين

عادل الحربي(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو، سيارتين يقودان باستهتار بالغ على الطريق؛ مما أدى لخروج إحداهما من على الطريق واصطدامها بالرصيف، وتطاير الشرر منه بكثافة بفعل قوة الاصطدام.

ووفقًا لما ظهر بالمقطع، فإن السيارتين من نوع جمس والأخرى من نوع إلنترا، حيث حاول قائد الجمس التضييق على قائد الإلنترا، فقام الأخير بالرد عليه بحركة مماثلة، الأمر الذي أدى لاختلال عجلة القيادة في يد قائد ” الجمس ” واصطدامها بالرصيف.