مستشفى القوات المسلحة بالظهران يحصل على شهادة JCI

الدمام(صدى):

حاز مستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران على شهادة الاعتماد ( JCI ) ، لينضم لسلسلة المستشفيات التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الحاصلة على شهادة الاعتماد من اللجنة الدولية المشتركة لمعايير الجودة الطبية وسلامة المرضى ( JCI) ( Joint Commission International ) ، مسجلة بذلك إنجازاً طبياً جديداً ، وذلك بناءً على تطبيقه لجميع متطلبات الجودة التي تم تقييمها ميدانياً من قبل فريق من اللجنة , وتعتبر شهادة الاعتماد ( JCI ) التي تمنح في أكثر من 80 دولة منذ عام 1994م وينصب تركيزهم على تحسين سلامة رعاية المرضى من خلال تقديم خدمات الاعتماد ومنح الشهادات إضافةً إلى الخدمات الاستشارية والتعليمية التي تهدف إلى مساعدة المؤسسات الصحية على تنفيذ حلول عملية وتتمحور معاييرها حول المريض , كما تركز أيضاً على إدارة وتنظيم الأنشطة اللازمة لضمان الجودة العالية في تقديم الرعاية الصحية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك أن تحقيق هذا الاعتماد لمرافق الخدمات الطبية يأتي نتاجاً لما تلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة وكافة مستشفياتها ومرافقها من دعم دائم وغير محدود من القيادة الكريمة ــ حفظهم الله ــ وضمن الاستراتيجية العامة لتطوير القوات المسلحة وبتسخير كافة الإمكانات الإدارية والبشرية والفنية والصحية لتحقيق مزيداً من الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة ومن خلال ما تضطلع به الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة لرفع مستويات الأداء في مختلف المجالات الوقائية والعلاجية .

وأفاد أن هذا الاعتراف يمثل التزاماً لمقدمي الخدمة الصحية لتحقيق مزيداً من الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأعلى درجات الجودة والسلامة الطبية وذلك استكمالاً لما حصلت عليه منظومة مستشفيات القوات المسلحة خلال الثلاث أعوام المنصرمة بدءً من مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض و مجمع الملك فـهد الطـبي العسـكري بالـــظـــهران ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة و مركز طب الأسرة والمجتمع بالوزارات التابع لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض ومركز طب الأسرة والمجتمع بأحد رفيدة التابع لمستشفيات القوات المسلحة بالجنوب ومستشفى القوات المسلحة بالهدا ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب على شهادة الاعتراف الدولي ومستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر ومركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة والمركز الصحي بحي الوزارات التابع لإدارة طب الأسرة والمجتمع بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض للمرة الثالثة وصولاً لمستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

وبهذه المناسبة سلم اللواء الدكتور المالك شهادة الاعتراف إلى مدير مستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران ، كما كرم عدداً من منسوبي المستشفى لمساهمتهم الفعالة بالحصول على هذا الاعتماد.

من جانبه أوضح مدير مستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران العميد عقيل بن سلمان المسعودي أن الحصول على هذه الشهادة الدولية يمر بعدة مراحل منها كتابة السياسات والإجراءات وتنفيذها وكذلك قياس مؤشرات الأداء التي تتلمس حاجات المريض وتصحيحها كلما انخفضت, مبيناً بأنه تم تجهيز مستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران بأحدث وسائل السلامة وتطبيق خطط الطوارئ والإخلاء الطبي ومكافحة الحرائق وانقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن المستشفى يتقيد بالمعايير العالمية للسلامة ومن ذلك التأكد من هوية المريض باستخدام نوعين من الإثبات، بالإضافة إلى العمل على تقليل الأخطاء الناتجة عن وصف الأدوية عن طريق الاتصال اللفظي، وكذلك التحكم بالعدوى بالإضافة إلى تدريب أطباء الامتياز وآخرين من التخصصات الفنية المتنوعة، كما تعقد وبشكل شبه يومي في المركز محاضرات للتطوير المهني المستمر للأطباء ولبقية الطاقم الطبي.

وعلى صعيد متصل افتتح اللواء الدكتور المالك خلال الزيارة اليوم ، عدداً من المشاريع التطويرية وفق أحدث التجهيزات الطبية والفنية بأعلى معايير التقنية الصحية بمستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران وهي وحدة الأشعة المقطعية وسكن الممرضات ومبنى المختبر الرئيسي الطبي والذي يضم عدة أقسام وهي بنك الدم والكيمياء الحيوية وأمراض الدم والأحياء الدقيقة وعلم الأمراض والأنسجة والمناعة والفيروسات والأمصال والكشف عن المخدرات وسحب الدم والمستودعات الطبية بالإضافة لمركز السموم وقسم التعقيم بمجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.