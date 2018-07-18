خيسوس حزين لعدم توفر وجبته المفضلة بالرياض

طلال الغامدي(صدى):

أكد البرتغالي خيسوس، المدير الفني للهلال، أن أكثر ما يمنعه من التمتع بالحياة في الرياض، عدم وجود وجبته المفضلة وهي الأسماك لأنه لا يأكل اللحوم؛ مشيدًا بالاستقبال الحافل الذي تلقاه من جماهير الزعيم منذ توليه قيادة الفريق.

وأوضح ” خيسوس ” قائلًا: ” بعدما جاء الجابر إلى البرتغال 3 مرات أقنعني وجعلني أغير رأي الذي كنت مُصِرًا عليه وهو عدم الذهاب خارج البرتغال ” ؛ لافتًا إلى أنه لن يعود إلى بلاده في وقت قريب لانشغاله مع الفريق.

وعلى جانب آخر، وصل اللاعب أندري كاريلو إلى النمسا، منذ قليل، على أن يوقع لنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية.